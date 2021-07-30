На секретном химзаводе в Ростовской области произошел мощный взрыв

Главное: В России на оборонном химкомбинате в Ростовской области произошел мощный взрыв. Один человек погиб, шестеро госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Детали: Вечером 29 июля на химическом заводе «Комбинат Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ произошел взрыв. Как сообщает канал Baza в Telegram, один рабочий погиб, пятеро госпитализированы в местную больницу со 100% химических ожогов тела.

Еще у одного пострадавшего тело обожжено на 80%.

Причиной взрыва стал сбой оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. В цех вошли семь сотрудников, хотя по правилам внутри могли находиться только пять человек. Когда они чинили заслонку, произошла вспышка, в результате которой все работники получили химические ожоги.

Справка: «Комбинат Каменский» является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Согласно официальному сайту завода, он выпускает некую «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны». При этом не уточняется, о чем идет речь.