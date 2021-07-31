Вышла бета-версия Windows 11

Главное: Появилась бета-версия Windows 11. Она доступна для участников программы предварительной оценки операционной системы.

Детали: Компания Microsoft выпустила бета-версию операционной системы Windows 11. Как сообщает издание The Verge, она сейчас доступна для участников программы предварительной оценки.

Ранее операционная система была доступна лишь для разработчиков в версии Dev preview.

При этом отмечается, что у Windows 11 пока хватает ошибок и прочих «острых углов».

Официальный же релиз пройдет в сентябре-октябре.

В тему: С Windows 11 удалось сделать кое-что необычное.