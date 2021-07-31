Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска

Главное: Александр Лукашенко готов ввести в Беларусь российские войска. Он сделает это, если «возникнет необходимость».

Детали: Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что готов ввести на территорию страны российские войска. Его цитируют местные СМИ.

Глава государства сказал: «Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая территориалов, мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени пятьсот тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила».

Он добавил: «Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем».

Александр Лукашенко заявил: «Если нужно будет для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, то они будут здесь размещены незамедлительно».

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