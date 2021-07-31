Стало известно, вносит ли коронавирус изменения в ДНК человека

Главное: Коронавирус не изменяет ДНК человека. Это касается и вакцин, говорят ученые.

Детали: Биологи из университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами из Испании, Франции и Великобритании заявили, что коронавирус и вакцины от него не вносят изменения в ДНК человека и не встраиваются в его геном. Их цитирует издание Cell Reports.

Ученые провели лабораторное исследование на инфицированных человеческих клетках линии HEK293T (это клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека, которая широко используется при исследованиях экспрессии различных генов, в том числе в экспериментах по изучению механизмов РНК-интерференции).

Исследователи применили технологию глубокого долгосрочного секвенирования Oxford Nanopore Technologies.

В отчете сказано, что эксперты не обнаружили доказательств интеграции SARS-CoV-2 в геном клеток человека.

Биологи говорят: «Коронавирус представляет собой одноцепочечный полиаденилированный РНК-бетакоронавирус, который не кодирует обратную транскриптазу и, следовательно, не способен вызывать мутации, позволяющие ему интегрироваться в геномную ДНК человека в рамках своего жизненного цикла».

В тему: Озвучены главные симптомы затяжного коронавируса.