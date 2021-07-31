Озвучены главные симптомы затяжного коронавируса

Главное: У затяжного коронавируса есть две сотни симптомов. В ВОЗ назвали основные.

Детали: Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас озвучила симптомы затяжного коронавируса. По ее словам, их существуют более двухсот.

Однако эксперт выделила основные.

Подчеркивается, что речь идет о симптомах постковидного состояния.

В первую очередь, это одышка, когнитивная дисфункция (или мозговой туман) и усталость.

Информируется, что данные симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев.

Она говорит: «Людям с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников. Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Мы еще не понимаем, почему это происходит».

В тему: Оказывается, люди с психическими расстройствами умирают от коронавируса в 2 раза чаще.