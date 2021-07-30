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Новости > Украина направила помощь в пылающую Турцию

Украина направила помощь в пылающую Турцию

Александр Панько
30.07.21 09:38
193
Украина направила помощь в пылающую Турцию

Главное: Президент Владимир Зеленский заявил о предоставлении Турции помощи в борьбе с сильными лесными пожарами. Сегодня туда отправится украинский пожарный самолет.

Детали: 30 июля в Турцию на помощь отправится украинский пожарный самолет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

«Высказал своему другу — президенту Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию», — написал глава государства добавив, что «украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время».

В тему: На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, бушует сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

Сильные пожары также бушуют на западном побережье. На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей.

Тэги: пожар, самолет, Турция, политика, помощь, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, новости Украины

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