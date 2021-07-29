Зеленский подписал два важных для обороны Украины закона

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Детали: Президент Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Сил спецопераций подписал законы «Об основах национального сопротивления» и об изменениях в закон «О численности Вооруженных Сил Украины». Как сообщает пресс-служба Офиса президента, эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил глава государства.

По его словам, мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавил, что закон «Об основах национального сопротивления» внедрит систему подготовки населения к национальному сопротивления.

Также, по словам президента, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли.

Как сообщает «Украинская правда», документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. — для войск территориальной обороны и 1 тыс. — для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Закон определяет такие понятия как «национальное сопротивление», «территориальная оборона», «движение сопротивления», «добровольческие формирования территориальной общины» и другие.

В тему: 16 июля министр внутренних дел Украины Денис Монастырского, вступая в должность, обязался «принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности страны, возвращению украинского Крыма и Донбасса».