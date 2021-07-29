13-летнего подростка подозревают в изнасиловании и убийстве 6-летней девочке на Харьковщине

Главное: В Харьковской области нашли тело 6-летней девочки, пропавшей накануне вечером. По данным соцсетей, перед смертью она была изнасилована. Правоохранители подозревают 13-летнего подростка.

Детали: В поселке Старый Салтов Харьковской области нашли убитой 6-летнюю девочку. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, вечером 28 июля об исчезновении дочери Мирославы Третьяк заявила ее мама.

Она рассказала, что дочь около 18:00 без разрешения ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, но домой не вернулась.

В поисках девочки были задействованы личный состав Чугуевской полиции, соседних отделов, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, группа кинологов и волонтеры.

Около полуночи девочку нашли в заброшенном доме, на теле обнаружили признаки насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

По подозрению в убийстве задержали 13-летнего соседа, с которым она ушла из дома.

Ему инкриминируют совершение преступления по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Но поскольку парень еще не достиг возраста уголовной ответственности, полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос и помещение его в приемник-распределитель для детей.

Для установления обстоятельств происшествия полицейские вызвали мать подозреваемого.

Как сообщает канал «Харьков 1654» в Telegram, перед убийством девочка была изнасилована.

В тему: 2 ноября 2019 года в Одесской области 15-летний парень убил 14-летнюю подругу, с которой в компании других детей отдыхал в лесу. Ее тело нашли в лесополосе с признаками насилия.

14 марта 2021 года в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки. Перед приходом правоохранителей он перерезал себе вены. Им оказался 62-летний местный рецидивист, друживший с ее отцом.

23 апреля его нашли повешенным в местном СИЗО.