За день до старта соревнований по легкой атлетике сборная Украина в Токио не досчиталась троих атлетов

Главное: Троих украинских легкоатлетов — Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз — отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио из-за несоблюдения антидопинговых правил.

Детали: Украинские легкоатлеты — Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4×400 метров) не выступят на Олимпийских играх-2020 в Токио. Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, в соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit они провели недостаточное количество допинг-проб.

В соответствии с правилами атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев. При этом между анализами должно пройти не менее трех недель.

Однако из-за пандемии и как следствие существенных изменений спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХІІ Олимпиады, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.

Как сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, в список отстраненных также попали три белорусских спортсмена, десять нигерийцев, два кенийца и по одному марокканцу и эфиопу.

Отметим, что соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх стартуют 30 июля.

В тему: 26 июля 2021 года Международное агентство тестирования на допинг временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. Это произошло буквально за несколько часов до старта соревнований на Олимпийских играх.