Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям в центре Парижа

Главное: Преступник ограбил ювелирный магазин в центре Парижа. Ему удалось скрыться, потому что все потенциальные свидетели в это время наблюдали за известным актером Жан-Клодом Ван Даммом, идущим в соседнюю лавку.

Детали: Во Франции пойманы преступники, причастные к ограблению ювелирного магазина Chaumet в центре Парижа. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, 27 июля седовласый злоумышленник в светло-сером костюме, белой рубашке и галстуке пришел в магазин под видом покупателя.

Он завел разговор с продавцами, а затем достал нож и угрозами заставил отдать ему драгоценности на сумму от 2 до 3 миллионов евро.

По стечению обстоятельств, именно в этот момент в другой магазин, расположенный на той же улице, направился актер Жан-Клод Ван Дамм. Это отвлекло посетителей соседнего кафе и позволило преступнику скрыться незамеченным. Он спокойно вышел на улицу с добычей, вскочил на электросамокат и беспрепятственно уехал, пока все наблюдали за знаменитостью.

На следующий день подозреваемого и его возможного сообщника задержали в департаменте Мозель недалеко от французской границы. Как утверждается, у них были билеты на автобус, идущий в Сербию.

Большая часть похищенных драгоценностей уже найдена.

В тему: В августе 2020 года в Киеве несколько дней было перекрыто движение на ряде улиц в Шевченковском и Подольском районах в связи со съемками фильма с участием Жан-Клода Ван Дамма.