Стало известно, кем были иностранцы, погибшие в авиакатастрофе на Прикарпатье

Главное: Пассажиры самолета, разбившегося на Прикарпатье, оказались гражданами США. По данным Объединенной еврейской общины, они были хасидами.

Детали: Трое иностранцев, погибших в результате падения легкомоторного самолета в с. Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области, были хасидами. Как сообщается на официальном канале Объединенной еврейской общины в Telegram, они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район.

Кроме того, все трое были гражданами США.

Как сообщается на официальной странице Национальной полиции в Facebook, по факту крушения самолета начато уголовное производство по статье о нарушении правил воздушных полетов.

В тему: 28 июля в Ивано-Франковской области легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Погиб пилот и три пассажира.

Момент крушения сняли туристы, отдыхавшие неподалеку.