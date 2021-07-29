Коронавирус в Украине: 846 больных и 25 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 846 человек. Умерли 25 больных.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу наращивает обороты. Данные на четверг, 29 июля, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 846 людей. Госпитализация понадобилась для 480 больных, а выздоровели 510 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 582, методом ИФА – 7 962, экспресс-тестами – 14 960.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (195), а также Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Умерли 25 людей. За все время скончались 52 916 человек.

С начала пандемии заболели 2 250 907 людей, а выздоровели 2 185 849 человек.

В тему: В Pfizer объяснили, почему нужно делать третью прививку от коронавируса.