В Pfizer объяснили, почему нужно делать третью прививку от коронавируса

Главное: В Pfizer призывают делать третью прививку. Она усиливать защиту от дельта-штамма до ста раз.

Детали: В компании Pfizer объяснили, почему следует прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса. Она якобы значительно усиливает эффект препарата.

Информируется: «Предполагаемый потенциал – увеличение нейтрализации дельта-штамма до ста раз после введения третьей дозы».

Также сообщается: «После третьей дозы вакцины количество антител, защищающих против дельта-штамма, возрастает более чем в пять раз у лиц в возрасте от 18 до 55 лет, более чем в одиннадцать раз у лиц в возрасте от 65 до 85 лет».

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