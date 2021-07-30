Найдены самые древние живые организмы на нашей планете

Главное: Найдены самые древние живые организмы на Земле. Им 890 миллионов лет.

Детали: Канадские исследователи из Лаврентийского университета заявляют, что обнаружили самые древние многоклеточные живые организмы на Земле. Об этом пишет издание Nature.

Сообщается, что ученые-палеонтологи нашли окаменелости, напоминающие губки, возраст которых составляет 890 миллионов лет.

Сенсация была обнаружена в древних рифах на северо-западе Канады, которые относятся к бактериальным постройкам, сложены карбонатом кальция и имеют соответствующий возраст.

Информируется следующее: «В образцах пород Тернер идентифицировала разветвленные сети трубчатых структур, минерализованных кальцитом — кристаллическим карбонатом кальция. Исследователь отметила, что эти структуры очень напоминают волокнистый скелет роговых губок, которые в наше время используют для производства губок для мытья».

Эксперты говорят: «Данные структуры могут быть окаменелыми останками роговых губок, которые жили на карбонатных рифах еще за 90 миллионов лет до того, как уровень кислорода на нашей планете повысился до концентраций, которые считаются необходимыми для поддержания жизни животных».

Выяснилось, что губка представляла собой прикрепленный червеобразный организм размером от первых миллиметров до сантиметра, который жил на поверхности или внутри рифов, построенных кальцифицирующими цианобактериями-фотосинтезаторами.

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