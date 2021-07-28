Женщина родила прямо в вагоне поезда Киев-Ужгород

Главное: В поезде, который следовал из Киева в Ужгород, случилось неординарное событие. Там прямо в вагоне родила женщина.

Детали: В поезде Киев-Ужгород во время переезда от Хмельницкого до Тернополя около часа ночи женщина родила в вагоне ребенка. Об этом сообщает местный канал «Тернополь 1».

Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.

Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.

Женщину с ребенком врачи отправили в Тернопольский областной перинатальный центр «Матери и ребенка», который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.

По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

В тему: В мае нынешнего года в Киеве на станции метро «Лесная» родила женщина.