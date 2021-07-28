На Чернобыльской АЭС сообщили о возможном минировании

Главное: Неизвестные сообщили о минировании промышленной площадки Чернобыльской АЭС и возможности взрыва.

Детали: В среду 28 июля на электронную почту Чернобыльской атомной электростанции от неизвестного лица поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложено взрывное устройство. Как сообщается на официальной странице ЧАЭС в Facebook, подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятиям о возможной угрозе и повышении внимания в связи с введенными мерами безопасности.

Сейчас информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения.

Сообщается, что на предприятии объявлен режим аварийной готовности, проводятся мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

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