В мире резко выросла смертность от коронавируса

Главное: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21%. Болеть стали чаще на 8%.

Детали: В мире растут темпы заражения и смертности от коронавируса. Данные приводят эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что за прошлую неделю заражаться стали на 8% чаще, а умирать – на 21%.

Информируется, что зарегистрировали более 3,8 миллионов случаев заражения и больше 69 тысяч смертей.

Как стало известно, наибольший рост смертности зафиксировали в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

В ВОЗ говорят: «В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тысячах случаев заражения, а на предшествующей неделе их было по 490 тысяч».

Также сообщается, что дельта-штамм зафиксирован уже в 132 странах, а неделей ранее он был выявлен в 124 государствах.

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