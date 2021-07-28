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Новости > Стало известно о влиянии коронавируса на глаза

Стало известно о влиянии коронавируса на глаза

Александр Панько
28.07.21 13:37
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Стало известно о влиянии коронавируса на глаза

Главное: Ученые обнаружили, что коронавирусная болезнь COVID-19 может затронуть также и глаза. Таким образом изменения в роговице могут служить надежным маркером долговременного постковидного синдрома.

Детали: Международная группа ученых обнаружила новое долговременное последствие коронавирусной инфекции. Как сообщает Lenta.ru, речь идет о здоровье глаз.

При так называемом длительном COVID-19 наблюдается повреждение нервных волокон и увеличение числа дендритных клеток в роговице — прозрачной части глазного яблока, участвующей в светопреломлении.

В исследовании приняли участие 40 человек, которые переболели COVID-19, и 30 человек в качестве контроля. Все испытуемые прошли опрос о симптомах долговременного COVID-19, а также им провели конфокальную микроскопию роговицы глаза для количественной оценки плотности нервных волокон, плотности ветвей роговичного нерва, длины нервных волокон роговицы и общей плотности зрелых и незрелых дендритных клеток.

Оказалось, что пациенты с неврологическими симптомами через четыре и двенадцать недель после острого COVID-19 имели более низкие показатели плотности нервных волокон, их длины и плотности ветвей. Кроме того, у них наблюдалась повышенная плотность дендритных клеток по сравнению с контрольной группой. У пациентов без неврологических симптомов также имелась относительно высокая плотность дендритных клеток.

По мнению ученых, таким образом изменения в роговице глаз могут служить надежным маркером долговременного постковидного синдрома.

В тему: Ранее известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасную особенность дельта-варианта коронавируса. Он обратил внимание на то, что в отличие от других мутаций, дельта вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе.

Французские ученые установили наличие прямого влияния психических расстройств на смертность от коронавирусной болезни COVID-19. По их мнению, такие люди входят в группу риска и требуют первоочередной вакцинации.

Тэги: здоровье, Франция, исследование, коронавирус, COVID-19

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