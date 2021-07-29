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Новости > Назван будущий обладатель Золотого мяча

Назван будущий обладатель Золотого мяча

Александр Панько
29.07.21 00:01
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Назван будущий обладатель Золотого мяча

Главное: Названы фавориты премии Золотой мяч за 2021 год. Наивысшие шансы у Лионеля Месси.

Детали: 34-летний лидер сборной Аргентины Лионель Месси, с которой он этим летом впервые выиграл чемпионат Южной Америки, является явным фаворитом в борьбе за Золотой мяч по итогам 2021 года. К такому выводу пришли эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Напомним, что сейчас бомбардир официально является безработным, так как еще не подписал новый контракт с «Барселоной».

Его шансы на то, чтобы стать лучшим футболистом мира по итогам года, оцениваются как 1,4 к 1.

На португальца Криштиану Роналду и поляка Роберта Левандовского ставят лишь 8 к 1.

Золотой мяч

В тему: Появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир.

Тэги: футбол, спорт, Лионель Месси, Золотой мяч

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