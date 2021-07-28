Родственники Кравчука запретили врачам говорить о его здоровье, – СМИ

Главное: Врачи Института сердца утверждают, что семья первого президента Украины Леонида Кравчука попросила их не комментировать состояние его здоровья.

Детали: Родственники первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука попросили медиков не комментировать журналистам состояние его здоровья. Как сообщает ТСН со ссылкой на врачей, это касается и прогнозов относительно его состояния.

По данным издания, на данный момент политик, который находится в Институте сердца в Киеве, не может самостоятельно дышать.

При этом в 2017 г Леониду Кравчуку уже делали операцию в Институте сердца. Медики провели ему стентирование сосудов.

В тему: 26 июля 2021 года пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева подтвердила информацию о том, что он уже месяц находится в реанимации после операции на сердце. По данным СМИ, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.