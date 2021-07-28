В Одесской области массово отравились дети

Главное: В Одесской области произошло отравление. Пострадали девять детей.
Детали: Во вторник, 27 июля, в Одесской области произошло ЧП. В отеле Bugaz Sea View отравились девять детей в возрасте до пятнадцати лет.
Об этом сообщает ГСЧС.
Была зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией.
Несовершеннолетних доставили в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы.
Известно, что сюда отдыхать из Киева приехали девяносто детей.
Проходит проверка.
В тему: В несанкционированном спортлагере на Прикарпатье произошло массовое отравление детей.