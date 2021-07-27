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Новости > Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси

Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси

Александра Кудрявцева
27.07.21 16:50
217
Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси
Главное: В Крестном ходе Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге по окончании крестного хода в Киево-Печерской лавре.
 
«Мы видим, что было гораздо больше людей, чем в 2019 году. Поэтому, по нашим приблизительным подсчетам — около 350 тысяч крестоходцев. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о преданности украинского народа тому выбору, который сделал святой князь Владимир», — сказал митрополит Антоний.
 
Он также отметил, что «каждый, кто принимает участие в крестном ходе, свидетельствует миру и Богу свою преданность канонической Украинской Православной Церкви».
 
«Мы были участниками большого события, которое хоть и повторяется каждый год, но каждый раз переживается по-особенному. Этот крестный ход посвящен Дню Крещения Руси и проходит накануне праздника в честь равноапостольного князя Владимира. Это действительно особые чувства, когда бок о бок идут люди разного возраста, из разных регионов нашей Родины, и в их устах не политические лозунги, а молитва — сердечная молитва за свое Отечество, за свой народ и за свою Православную Церковь».
 
Как сообщалось, сегодня в Киеве на Владимирской горке состоялся молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси, в котором приняли участие сотни тысяч православных верующих. После молебна состоялся Всеукраинский крестный ход, который прошел от Владимирской горки через Европейскую площадь и улицу Грушевского — в Киево-Печерскую лавру.
 
Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.
 
В торжествах также приняли участие делегации Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих
 
Большой Крестный ход возглавили чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины — Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.
 
В тему: Управделами УПЦ: Крестный ход — торжество веры и общей молитвы.

Тэги: День крещения Руси, Крестный ход, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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