Ученые высчитали полезную дозу алкоголя

Главное: Названа полезная доза алкоголя. Это полбокала вина в день.

Детали: Ученые из Университетского колледжа Лондона высчитали полезную дозу алкоголя. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят, что полбокала вина в день снижают риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечнососудистыми заболеваниями.

При этом, отмечается, что у тех, кто употребляет ежедневно бокал вина или бутылку пива, риски, по сравнению с непьющими людьми, не возрастают.

Всего в исследовании были обработаны данные служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих двенадцати исследований.

Информируется: «Минимальный риск развития сердечнососудистых заболеваний и смерти выявлен у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день».

Уточняется: «Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50% ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине – на 21% ниже».

В отчете сказано, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости.

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