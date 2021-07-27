Украинская олимпийка попалась на допинге за несколько часов до старта соревнований в Токио

Главное: Международное агентство тестирования на допинг временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. Из-за этого она не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Детали: Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в спортивных соревнованиях. Как сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования, в ее крови был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин.

Соответствующая проба была сдана 5 июня 2021 года на Кубке Европы в Днепре.

Это вещество улучшает доставку кислорода к мышцам, поэтому иногда используется как стимулятор в спорте.

Теперь спортсменка может вскрыть пробу B, а также обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде. Однако это уже в любом случае не позволит ей выступить на Олимпийских играх в Токио, так как соревнования триатлонистов уже начались.

Отметим, что для Елистратовой эти Игры должны были стать четвертыми. Юлия дебютировала на Олимпиаде в 20-летнем возрасте, показав свой лучший результат — 24-е место.

В тему: На данный момент в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио три бронзовых медали. Их завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, шпажист Игорь Рейзлин и стрелки из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук.