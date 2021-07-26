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Новости > СМИ сообщили, а потом сняли новость, что ГБР допросило АРМА по делу об исчезновении $400 тыс. В АРМА допросы отрицают

СМИ сообщили, а потом сняли новость, что ГБР допросило АРМА по делу об исчезновении $400 тыс. В АРМА допросы отрицают

Автор: «Фраза»
26.07.21 21:04
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СМИ сообщили, а потом сняли новость, что ГБР допросило АРМА по делу об исчезновении $400 тыс. В АРМА допросы отрицают

Сегодня в СМИ появилась информация, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) допросили должностных лиц АРМА по делу о незаконной передаче арестованных $400000 по поддельным документам. Журналисты ссылались на свой источник в ГБР, сообщает Hubs.

Также издание информирует: «Впоследствии эта информация по ряду СМИ исчезла.

Как написали издания со ссылкой на ГБР, «следственные действия проводились в рамках уголовного производства № 42020000000002497 по признакам таких уголовных нарушений, как получение взятки, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов, полученных преступным путем и подделку документов. На допросе были в.и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и начальник управления менеджмента активов агентства Вахтанг Бочоришвили».

СМИ также сообщили, что в рамках производства правоохранители будут проводить экспертизу почерков фигурантов дела. Якобы по информации ГБР, в доме топ-чиновников АРМА во время обысков изъяли множество документов и записные книжки, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Поэтому следователи ГБР попросили предоставить образцы подписи и почерка для экспертизы.

«Павленко дал образцы подписи и почерка для экспертизы. А Сигидин и Бочоришвили — отказались. Мы связываем это с тем, что Павленко обычно записывает заметки в мобильный телефон, а Бочоришвили и Сигидин — записывают все в блокнот. По крайней мере, так говорят их коллеги и знакомые», — написали журналисты со ссылкой на слова источника в ГБР.

Впоследствии, после исчезновения новостей в СМИ, появились другие новости со ссылкой на пост Владимира Павленко в Facebook. В частности он опроверг допрос в ГБР: «Обманщики — это такая работа за деньги. А вот тупые обманщики — это либо за большие деньги, или нехватки фантазии. Что в этой новости ложь: 1. Руководство АРМА было на допросах — нет! 2. Павленко дал образцы подписей — нет! 3. При обысках изъяли записные книжки — нет! 4. Заказчики статьи бараны — да! Как сказал один следователь ГБР по нашим инсайдам — это смешно. Но нет, это тупо».

Данное резонансное дело тянется с декабря 2020 года. В рамках производства об убийстве в мае 2020 правоохранители изъяли $400 тыс. с банковской ячейки свидетеля по делу Сергея Кисилева. Впоследствии суд наложил на эти средства арест, после чего вся сумма оказалась на балансе АРМА.

Как писала «Украинская правда», сначала были две безуспешные попытки вернуть эти средства. В частности, с такой просьбой обратился предприниматель Денис Парубец. Он, по информации адвоката Дмитрия Пилипенко, якобы отдал средства Кисилеву на хранение под расписку. Даже было постановление суда о возвращении средств, но в АРМА ее не удовлетворили.

Как цитирует «Украинская правда» Владимира Павленко: «К нам приходили постановления суда о возвращении этих средств. Но мы их не возвращали по той причине, что эти решения были оформлены неправильно... Мы должны вернуть средства владельцу. Вопрос: кто владелец. Деньги изъяли у Кисилева из ящика, но решение об отмене ареста вынесли в интересах Парубца. Ну, это запутанная история. Поэтому мы тогда сомневались. И пока мы сомневались, полиция наложила новый арест, и мы деньги не возвращали».

Но в декабря 2020 года АРМА передала средства гражданину Игорю Королю, который заявил АРМА о том, что $400 те, на которые суд наложил арест, а затем передал в АРМА, на самом деле принадлежат ему. И в качестве доказательства предоставил решение Печерского суда, который отменил арест на средства. Впоследствии выяснилось, что это постановление — поддельный документ.

«Документы идеальные были, мы вернули эти средства Королю, вместе с процентами... Сейчас выясняется, что это решение поддельное. Оно к нам поступило официально от суда, с сопроводительным письмом, с печатью, с подписью. Но сейчас говорят, что судья этого решения не принимал. И нас обвиняют в том, что мы не убедились, настоящее ли это решение», — сказал журналистам УП Владимир Павленко в феврале 2021 года.

Впоследствии, в начале апреля 2021, ГБР и СБУ провели обыски в офисе и в кабинетах руководителей АРМА. Как тогда заявил Владимир Павленко: «В рамках дела о том, что АРМА выдала якобы куда-то не туда так называемый „воровской общак“».

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила напавших на заместителя председателя АРМА. Нападение произошло 2 июня, неизвестные якобы несколько раз выстрелили во Владимира Павленко из огнестрельного оружия. Как писала «Украинская правда», «собеседники УП в правоохранительных органах намекали, что стрельба может быть инсценировкой»".

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