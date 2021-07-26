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Новости > Главные новости за 26 июля 2021 года

Главные новости за 26 июля 2021 года

Агата Кловская
26.07.21 19:12
405
Главные новости за 26 июля 2021 года

— С 2017 по 2019 год НАПК осуществило 2123 полных проверки деклараций чиновников. В 99% случаев были обнаружены нарушения.

— Национальная техническая группа экспертов по иммунизации при Министерстве здравоохранения Украины разрешила смешивать вакцины от COVID-19. Она будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий.

— По прогнозам экспертов ВОЗ, новая вспышка коронавируса может начаться в Украине в ближайшие полтора месяца и продлится до зимы.

— Коронавирусом в Украине заболели 213 человек. Умерли два больных.

— Впервые за 29 лет фильм украинского режиссера попал в основную программу Венецианского кинофестиваля. Еще две ленты из Украины примут участие во второй по престижности программе форума «Горизонты».

— В Чернигове во время массажа умерла женщина. Ей свернули шею.

— ДТП произошло во Львовской области. Пострадали дети.

— Авария произошла на мосту Патона в Киеве. Тут образовался настоящий водопад.

— Жара вернется в Украину к концу рабочей недели. Возможны грозы.

— На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования, в которых должны были принять участие в том числе и четверо спортсменов из Украины из-за того, что к городу приближается тайфун.

— Американские СМИ сообщили о распространении неизлечимой инфекции в местных больницах, вызванной распространением грибков Candida auris, невосприимчивых к современным лекарствам и средствам дезинфекции.

— На юге Африки синоптики фиксируют аномальные холода. В ряде городов выпал снег, парализовав движение транспорта.

— В Сети появилось видео взрыва метеорита в небе над Норвегией. По данным СМИ, речь идет об очень редком и большом небесном теле.

— За последние полтора года в мире умерли от болезней или по иным причинам восемь находившихся у власти национальных лидеров. По подсчетам СМИ, это является рекордным показателем с начала тысячелетия.

— Американской певице и актрисе Дженнифер Лопес на днях исполнилось 52 года. По данным СМИ, это событие она отпраздновала вместе с актером Беном Аффлеком на яхте, якобы принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Тэги: общество, погода, коррупция, чиновники, здоровье, экономика, вакцина, Олимпийские игры, Токио, декларация, спорт, вакцинация, криминал, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, новости Украины, коронавирус, вакцина от коронавируса

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