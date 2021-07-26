Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах

Главное: С 2017 по 2019 год НАПК осуществило 2123 полных проверки деклараций чиновников. В 99% случаев были обнаружены нарушения.

Детали: В 2019 г Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции выявило 1469 недостоверных деклараций об имущественном состоянии чиновников. Как сообщает платформа анализа открытых данных Opendatabot, это самая большая цифра за последние 4 года.

Для сравнения, в 2017 г было выявлено 141 недостоверную декларацию, в 2018 году — 469.

Также за несвоевременное предоставление деклараций в 2019 г было составлено 120 административных протоколов о привлечении чиновников к ответственности, что на 35% меньше, чем в 2018 г (185 протоколов).

Отметим, что проверки деклараций за 2020 г, представленные чиновниками в апреле этого года, пока продолжаются.

Напомним: 19 июля 2021 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет.

Новый закон вступает в силу с 2022 г.

В тему: По данным Комитета избирателей Украины, почти 100 народных депутатов Украины из фракции «Слуги народа» за прошлый год сумели улучшить свое благосостояние за счет приобретения новых автомобилей, квартир и земельных участков.