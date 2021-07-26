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Новости > В УПЦ издали первый перевод ранних писем святого XIV века Григория Паламы

В УПЦ издали первый перевод ранних писем святого XIV века Григория Паламы

Александра Кудрявцева
26.07.21 15:15
324
В УПЦ издали первый перевод ранних писем святого XIV века Григория Паламы
Главное: В Украинской Православной Церкви издали первый русскоязычный перевод ранних трактатов известного апологета XIV века святителя Григория Паламы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», в книгу «Письма святителя Григория Паламы к Григорию Акиндину и Варлааму Калабрийскому» вошли апологетические письма святого, ранее не переводившиеся с греческого ни на один язык.
 
Как отметил на презентации, которая прошла в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в урочище Церковщина, инициатор создания книги епископ Гостомельский Тихон, до сих пор эти трактаты оставались лишь на греческом из-за трудности их перевода.
 
«Перевод был очень сложным. Не каждый может выполнить подобную работу. Тут нужны специалисты, верующие, имеющие опыт работы с наследием таких святых отцов, как Григорий Палама. Если до революции 1917 года переводом святоотеческих трудов занимались целые коллективы богословов — знатоков древних языков, сегодня таких специалистов единицы», — отметил он.
 
Владыка напомнил, что одной из главных тем учения святого Григория является обо́жение — соединение человека с Богом. «Это — цель жизни христианина. Очищая своё сердце от грехов, молясь, стяжая благодать Святого Духа, каждый может стать богом по благодати», — подчеркнул архиерей.
 
Епископ Тихон пояснил, кому были адресованы письма святителя. «В 1330 году в Фессалоники, где жил святой Григорий, прибыл итальянский монах Варлаам Калабрийкий. Он стал осмеивать молитвенную практику афонских подвижников и распространять лжеучения. Позже его стал поддерживать болгарский монах Григорий Акиндин. Святой Григорий был вынужден писать апологетические (защищающие учение Церкви) трактаты», — рассказал архиерей.
 
«Я очень рад, что удалось издать данную книгу, потому что это важный вклад в богословскую науку. Это научное издание, оно снабжено комментариями, предметным указателем», — отметил владыка Тихон.
 
Книга будет полезна не только специалистам-паламистам и студентам духовных школ, но и всем, кто интересуется православным богословием. Приобрести ее можно будет в церковных лавках столицы.
 
В тему: В УПЦ издали книгу об истории Православной Церкви на территории Украины.

Тэги: книга, УПЦ

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