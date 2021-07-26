В Чернигове во время массажа погибла женщина

Главное: В Чернигове во время массажа умерла женщина. Ей свернули шею.

Детали: Резонансный инцидент произошел в Чернигове. О нем поведали в местной областной прокуратуре.

Сообщается, что тут массажистка по неосторожности убила пациентку. Женщине свернули шею.

Информируется следующее: «В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз. Телесные повреждения имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц города».

Известно, что массажистка делала массаж по месту своего жительства.

Также отмечается, что «во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук она осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последний телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Украины «убийство по неосторожности».

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