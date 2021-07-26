Немецкие гимнастки выступили в Токио в крайне необычных костюмах

Главное: Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в Токио в закрытых костюмах. Это протест против сексуализации женщин в спорте.

Детали: Немецкие гимнастки решили выступить на Олимпийских играх в Токио в необычных костюмах. Они были полностью закрытыми, хотя принято, чтобы спортсменки выходили в трико.

Произошло это во время квалификации. В таких несколько странных комбинезонах появились Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Ким Буи и Элизабет Зайц.

Они пояснили свое решение тем, что это была акция сексуализации женщин в спорте.

Стоит отметить, что ранее спортсменки уже опробовали свои костюмы на чемпионате Европы в минувшем апреле.

Олимпийский комитет при этом дал официальное разрешение на их использование.

Одна из девушек рассказала: «Каждая женщина должна сама решать, что ей надеть. Мы не отказываемся от обычных трико, а принимаем решения, основываясь на том, что мы чувствуем и чего хотим».

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