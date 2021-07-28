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Новости > В Антарктиде найдена «мертвая земля»

В Антарктиде найдена «мертвая земля»

Агата Кловская
28.07.21 01:08
157
В Антарктиде найдена «мертвая земля»

Главное: Около ледника Шеклтона в Антарктиде найдено «мертвое место». Тут полностью безжизненная почва.

Детали: Исследователи Антарктиды обнаружили странное место возле ледника Шеклтона. Об этом пишет издание IFLScience.

Отмечается, что на одном из участков тут была полностью безжизненная почва.

Ученые говорят, что из 204 образцов почвы примерно пятая часть «не содержала следов ДНК микробов».

Сообщается, что такое произошло впервые в истории исследований.

Эксперты объясняют это тем, что «чрезвычайно холодные и засушливые условия могут серьезно ограничить обитаемость микроорганизмов».

Впрочем, в отчете сказано: не исключен и такой вариант, что «современные технологии не способны обнаружить очень низкие концентрации микробов, что приводит к ложноотрицательным результатам».

В тему: Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде.

Тэги: ученые, мир, Антарктида, микроб, ледник Шеклтона

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