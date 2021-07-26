Минздрав разрешил менять препарат при повторной вакцинации от коронавируса, несмотря на опасения ВОЗ

Главное: Национальная техническая группа экспертов по иммунизации при Министерстве здравоохранения Украины разрешила смешивать вакцины от COVID-19. Она будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий.

Детали: В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Апострофу», разрешить комбинирование разных препаратов от коронавируса рекомендовала Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав принял данное решение, принимая во внимание международные исследования, рекомендации производителей вакцин и аналогичный опыт других стран, добавил главный санитарный врач, подчеркнув, что смешивание вакцин будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий.

В частности, украинцы смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством.

Также в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола препарат от Pfizer.

Как отмечается, на данный момент разрабатывается соответствующий приказ и пошаговые инструкции по вакцинации различными препаратами.

В тему: 2 июля 2021 года член оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по вопросам вакцинации Федор Лапий назвал условия вакцинирования граждан препаратами от разных производителей.

По мнению главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумьи Сваминатан, смешивание разных вакцин от коронавируса — это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены.