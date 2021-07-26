Спасатели назвали количество потенциально опасных химпредприятий в Киеве

Главное: На сегодняшний день в Киеве функционирует около 20 химически опасных объектов. По мнению спасателей, люди, проживающие рядом, находятся в зоне потенциального риска.

Детали: В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. По словам командира коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) «Киевская служба спасения» Дмитрия Пихало, существует также несколько азотных предприятий.

«Люди, которые живут в зоне возможного поражения, подпадают под опасность», — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24», комментируя аварию на «Ривнеазоте», подчеркнув, что, если человек слышит сирену, он должен закрыться у себя дома, включить радио или телевизор.

«Если что-то случается, сразу проводится оповещение населения. На заводе должна функционировать лаборатория. Если что-то случается, на заводе существует система оповещения, включаются сирены», — объяснил спасатель.

В тему: 20 июля 2021 года на заводе «Ривнеазот» произошла авария. В результате над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносил ветер.

Предварительной причиной аварии стало несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

После этого синоптики предупредили о возможности кислотных дождей, а министр внутренних дел Денис Монастырский поручил провести внеплановые проверки на химически опасных объектах по всей Украине.

Спустя два дня в Ровенской области в с. Колоденка появились странные лужи розового цвета.