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Новости > Коронавирус в Украине: 213 заболевших и два умерших

Коронавирус в Украине: 213 заболевших и два умерших

Агата Кловская
26.07.21 09:30
206
Коронавирус в Украине: 213 заболевших и два умерших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 213 человек. Умерли два больных.

Детали: Коронавирус в Украине остается на низком уровне заболеваемости. Данные на понедельник, 26 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 213 человек. Госпитализация понадобилась для 256 людей, а выздоровели 170 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 7 562, методом ИФА – 1 905, экспресс-тестами – 6 328.

Наибольшее число больных выявили в Киев (71), а также Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Жертвами заразы стали два человека. За все время скончались 52 849 людей.

С начала пандемии заболели 2 248 663 человека, а выздоровели 2 184 365 людей.

В тему: Выявлена очередная мутация коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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