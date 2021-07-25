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Новости > В УПЦ рассказали об особенностях празднования Дня Крещения Руси

В УПЦ рассказали об особенностях празднования Дня Крещения Руси

Александра Кудрявцева
25.07.21 19:45
544
В УПЦ рассказали об особенностях празднования Дня Крещения Руси
Главное: День Крещения Руси – это день, объединяющий народы, чья история получила духовный импульс от Днепровской крещальной купели.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом глава Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент рассказал в интервью телеканалу «Интер».
 
Традиционно 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен перед чудотворными иконами и мощами святого равноапостольного князя Владимира на Владимирской горке, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении епископов и духовенства УПЦ.
 
После молебна пройдёт многотысячный крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Затем в лавре начнётся всенощное бдение, во время которого верующие смогут подойти к чудотворным иконам и помолиться перед ними.
 
28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры начнётся Божественная литургия. 
 
По словам митрополита Климента, крестный ход – это торжество Православной веры, и сотни тысяч верующих в праздник Дня Крещения Руси собираются вместе, чтобы засвидетельствовать верность истинной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Онуфрий
 
«Все, кто принимает участие в торжественных мероприятиях ко Дню Крещения Руси в Киеве, имеют уникальную возможность в одном месте поклониться православным чудотворным святыням. В Киев приедут Почаевская и Зимненская чудотворные иконы с запада страны, Касперовская икона с юга и Любичская икона Бородины с серверной части Украины – Черниговщины», – рассказал архиерей.
 
Владыка подчеркнул, что иконы будут выставлены для поклонения после крестного хода в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры 27 и 28 июля, а доступ к иконам будет открыт всю ночь. 
 
«Верующий народ очень чтит эти святыни и всегда стремится в паломничество к ним. Их история полна свидетельств Божественной помощи людям в самых разных жизненных обстоятельствах. Многие паломники рассказывают о чудесах, которые происходят с ними по молитве именно в Дни Крещения Руси, когда весь Киев освящается благодатью от чудотворных святынь», – добавил глава отдела. 
 
Митрополит Климент отметил, что День Крещения Руси – это день, объединяющий народы, чья история получила духовный импульс от Днепровской крещальной купели. «Но если в предыдущие годы в Киев съезжались гости со всего мира, в этом году ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сказываются и на возможности приехать в Украину зарубежным паломникам. Но несмотря на это, каждый год верующие со всех уголков Украины стремятся принять участие в июльских торжествах», - сказал он.
 
«Сегодня не существует подобных событий, которые бы так консолидировали граждан нашего Отечества, вне зависимости от того, где они живут и на каком языке разговаривают. Всех этих, порою самых разных людей, объединяет одна Вера и единая Церковь. Все они собираются не против чего-то, как часто можно видеть на улицах городов, а во имя Божьего благословения, во имя мира и воцарения любви», – добавил митрополит Климент.
 
В тему: Крестный ход УПЦ в честь Крещения Руси покажут в прямом эфире.
 

Тэги: Крещение Руси, УПЦ, Митрополит Климент

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