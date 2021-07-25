На Ровенщине, Днепропетровщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ

Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020
В чем разница и где получить: украинцам объяснили различия между COVID-сертификатом и международном свидетельстве о вакцинации
Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020
«Динамо» усилилось форвардом из Венесуэлы
Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области
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В Киеве невакцинированных педагогов не допустят к работе
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