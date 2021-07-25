В Одессу привезли афонскую копию чудотворной иконы Богородицы

Встречу иконы накануне дня памяти иконы Божией Матери «Троеручица» возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении духовенства и верующих Одессы.
*** История этого образа Богородицы связана с жизнью преподобного Иоанна Дамаскина.
В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон святой Иоанн был оклеветан императором Львом III Исавром перед Дамасским калифом в государственной измене. Правитель Дамаска приказал отсечь кисть руки у преподобного и повесить ее на рынке.
Святой Иоанн выпросил у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и стал молиться об исцелении перед иконой Божией Матери.
После долгой молитвы святой Иоанн задремал и увидел во сне, что Божия Матерь пообещала ему скорое исцеление. При этом Она повелела ему без лени трудиться этой рукой. Проснувшись, преподобный Иоанн увидел, что рука снова на месте и невредима.
В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица».
По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является частью Литургии святого Василия Великого.
Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в сербской Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону.
Во время нашествия турок на Сербию христиане поручили икону заботе Самой Матери Божией. Они возложили икону на осла, который сам пришел в Хиландарский монастырь на Афоне. С тех пор, чудотворный образ в этой обители занимает игуменское место.
До сих пор в монастыре избирается только наместник, а монахи получают от иконы благословение на все послушания.
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