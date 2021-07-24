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Новости > Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к игре в шахматы

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к игре в шахматы

Александра Кудрявцева
24.07.21 14:30
163
Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к игре в шахматы
Главное: Шахматы являются не только игрой, но и видом спорта, потому к ним применимы те ограничения, которые христианство относит к спорту.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«В истории христианства отношение к шахматам было различным и святоотеческого мнения не встретим. В западном христианстве отношение к шахматам в большей мере было негативным. Например, кардинал Петр Дамиани, живший в XI веке запрещал игру в шахматы подчиненному ему духовенству, а в письме к папе Александру II называл игру „измышлением дьявола“. Боролся с увлечением шахматами и четвертый великий магистр ордена Тамплиеров Бернар де Трамле. В XIII веке, во Франции, епископ Аид Сюпли запрещал священнослужителям даже прикасаться к шахматным фигурам. Также под церковным влиянием ряд европейских королей поставляли игру вне закона. Однако есть и другая сторона. Так, например, приверженцем шахмат в XVI веке был папа Пий V. Понтифик настолько был очарован блестящими комбинациями своего современника Паоло Бои, что предложил ему массу льгот, лишь бы тот принял сан», — рассказал протоиерей Владимир.
 
Священник предложил рассмотреть вопрос отношения к игре со стороны Православной Церкви.
 
«На Руси, вплоть до XVII века, для христиан шахматы были под строгим запретом. Игра приравнивалась к таким увлечениям, как кости, карты и пьянство. Запреты эти были закреплены в кормчей книге 1262 года и в постановлениях Стоглава 1551 года. Однако здесь нужно понимать одну особенность канонического права — в Церкви многое принимают, но никогда ничего не отменяют. Из-за такой ситуации возникает немалое количество коллизий, когда одни каноны могут противоречить другим. Поэтому, при желании, в отношении некоторых вопросов, можно найти ссылки как „за“, так и „против“», — объяснил он.
 
Отец Владимир отметил, что шахматы являются не только игрой, но и видом спорта, потому к ним применимы те ограничения, которые христианство относит к спорту. «Одно дело футбол во дворе или на секции, другое дело — мировые чемпионаты с фанатами и страстями. Спорт, безусловно, нужен. Он выполняет педагогическую роль, позволяя детям и подросткам реализовывать свою энергию в правильном русле. Он воспитывает характер, мужественность, умение преодолевать трудности. Но нельзя в спорте исключать его страстную сторону, такую как азарт, а в мировых масштабах — коммерцию», — считает протоиерей.
 
«Шахматы с одной стороны развивают ум, мышление, способность анализировать ситуацию. Ямайско-американский гроссмейстер Морис Эшли говорил, что шахматы приучают понимать, что каждое действие обязательно будет иметь последствия в будущем, и последствия эти нужно уметь видеть и предугадывать. Если данную идею перенести на жизненный опыт, то польза ее однозначна. Но нужно также понимать, что ум, как и мышцы, требует отдыха, его ресурс ограничен, потому последствия перегрузки могут быть еще более печальными, чем травмы тела. И нельзя забывать об азартной стороне игры», — пояснил священник.
 
Подводя итоги, протоиерей Владимир Долгих констатировал, что отношение к шахматам получается двояким. «Точнее, всё зависит от самого человека. Сегодня одна из сфер интересов связана с влиянием цифрового мира на сознание и поведение человека. Потому, в таких условиях увлечение шахматами можно рассматривать, при высказанных ограничениях, как явление положительное и полезное, особенно для формирующегося ума детей», — заключил он.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни.
 

Тэги: христианство, шахматы, УПЦ

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