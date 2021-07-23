Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве невакцинированных педагогов не допустят к работе

В Киеве невакцинированных педагогов не допустят к работе

Агата Кловская
23.07.21 16:32
578
В Киеве невакцинированных педагогов не допустят к работе

Главное: На сегодняшний день в Киеве вакцинировались от коронавируса треть педагогов. Сотрудники учебных заведений, которые не прошли вакцинацию от Covid-19, с 1 сентября не будут допускаться к работе.

Детали: В новом учебном году в Киеве к работе в образовательных учреждениях могут не допустить сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом уже предупреждают руководителей учебных заведений, сообщает «Страна».

В письме от управления образования Святошинской районной государственной администрации указано, что «есть вероятность, что с 1 сентября к работе в образовательных учреждениях не будут допускаться сотрудники, которые не прошли вакцинацию от Covid-19».

«Если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то от него должно быть заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины. Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка врача», — сказано в документе.

Руководителей образовательных учреждения просят предоставить в управление образование списки о состоянии вакцинации всех сотрудников: и педагогических, и технических.

Также в администрации уточняют, что сейчас в наличии для вакцинации есть препараты CoronaVac и Moderna.

Замначальника управления образованием Святошинского района Киева Людмила Голованенко сообщила, что по Киеву идет сбор данных о педагогах, которые прошли вакцинацию. Требования сделать прививку, по ее словам, нет, но желательно, чтобы педагоги прошли вакцинацию.

«Мы собираем данные, сколько педагогов вакцинировано, сколько собирается пройти вакцинацию, сколько отказывается. Заходят дети в сентябре в школы, мы должны понимать, какая у нас ситуация. Требования вакцинироваться нет. Никакого указа нет. Желательно, чтобы учителя вакцинировались с целью предупреждения распространенности болезни. Мы говорим о том, что желательно, чтобы они прошли вакцинацию. Потому что если появится требование, чтобы нам не пришлось за 2 недели вакцинировать 7 тысяч сотрудников. Если не вакцинируются, сейчас, отстранения не будет. Это не предусмотрено никаким законом», — сказала чиновница.

Кроме того, по ее словам, в Киеве уже вакцинирована треть педагогов.

В тему: В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса.

Тэги: Киев, школа, вакцина, учебное заведение, вакцинация, педагог, коронавирус, вакцина от коронавируса

Комментарии

Статьи

23.07.21 09:16

Стрелковое оружие Северной Кореи

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Как США и Германия в обход Украины решили судьбу «Северного потока-2»
23.07.21 14:02

Как США и Германия в обход Украины решили судьбу «Северного потока-2»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.07.21 19:19

В Украине задержали гигантскую партию иранского героина
23.07.21 19:19

Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси
23.07.21 19:18

Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
23.07.21 17:10

Митрополит Антоний рассказал, что поможет избавиться от грехов
23.07.21 16:56

Медведчук в своей статье смог ответить на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» для Украины — эксперты
23.07.21 16:53

На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
23.07.21 16:26

В Кривом Роге мужчина посадил маленького мальчика на цепь
23.07.21 15:59

Митрополит Антоний объяснил, для чего мы молимся святым
23.07.21 15:58

Осенью Украина может снова «покраснеть»
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
23.07.21 16:53

На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
23.07.21 15:58

Осенью Украина может снова «покраснеть»
23.07.21 15:21

На одесских пляжах купаться крайне не рекомендуют
23.07.21 14:22

Церемония открытия Олимпийских игр. Онлайн трансляция
23.07.21 13:44

Украина закупит крупную партию инновационного препарата от коронавируса
23.07.21 13:13

В МОК извинились перед Украиной за то, что «украли» Крым
23.07.21 12:13

В день открытия Олимпиады в Токио зафиксировано 19 новых случаев коронавируса
23.07.21 09:28

Коронавирус в Украине: 763 заболевших и 21 погибший
23.07.21 09:21

На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
19.07.21 15:47

Вакцина Pfizer не справляется с дельта-коронавирусом. Нужна третья доза
19.07.21 14:38

Турция может закрыться от туристов
19.07.21 16:51

Индийские ученые назвали вакцины, эффективные против дельта-коронавируса
17.07.21 14:46

В США создали одежду, устойчивую к укусам комаров
19.07.21 15:00

На Закарпатье освящен храм УПЦ
17.07.21 15:35

В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт
19.07.21 14:32

Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси пройдет с соблюдением санитарных требований
19.07.21 15:15

Священник УПЦ рассказал о причинах детской неуправляемости
19.07.21 17:56

Митрополит УПЦ рассказал, как грех незаметно убивает душу человека
17.07.21 14:45

В Ровенской области перевернулся автобус, ехавший на Польшу – немало пострадавших
Фото и Видео
На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
На Ровенщине появились странные лужи розового цвета
Церемония открытия Олимпийских игр. Онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр. Онлайн трансляция
В МОК извинились перед Украиной за то, что «украли» Крым
В МОК извинились перед Украиной за то, что «украли» Крым
В Китае запустили беспилотные такси
В Китае запустили беспилотные такси
В Одессе рухнувшая стена здания придавила четыре машины
В Одессе рухнувшая стена здания придавила четыре машины
В Боливии торнадо налетел на футболистов
В Боливии торнадо налетел на футболистов
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины
Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины
Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света
Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.