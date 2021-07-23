В Киеве невакцинированных педагогов не допустят к работе

Главное: На сегодняшний день в Киеве вакцинировались от коронавируса треть педагогов. Сотрудники учебных заведений, которые не прошли вакцинацию от Covid-19, с 1 сентября не будут допускаться к работе.

Детали: В новом учебном году в Киеве к работе в образовательных учреждениях могут не допустить сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом уже предупреждают руководителей учебных заведений, сообщает «Страна».

В письме от управления образования Святошинской районной государственной администрации указано, что «есть вероятность, что с 1 сентября к работе в образовательных учреждениях не будут допускаться сотрудники, которые не прошли вакцинацию от Covid-19».

«Если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то от него должно быть заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины. Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка врача», — сказано в документе.

Руководителей образовательных учреждения просят предоставить в управление образование списки о состоянии вакцинации всех сотрудников: и педагогических, и технических.

Также в администрации уточняют, что сейчас в наличии для вакцинации есть препараты CoronaVac и Moderna.

Замначальника управления образованием Святошинского района Киева Людмила Голованенко сообщила, что по Киеву идет сбор данных о педагогах, которые прошли вакцинацию. Требования сделать прививку, по ее словам, нет, но желательно, чтобы педагоги прошли вакцинацию.

«Мы собираем данные, сколько педагогов вакцинировано, сколько собирается пройти вакцинацию, сколько отказывается. Заходят дети в сентябре в школы, мы должны понимать, какая у нас ситуация. Требования вакцинироваться нет. Никакого указа нет. Желательно, чтобы учителя вакцинировались с целью предупреждения распространенности болезни. Мы говорим о том, что желательно, чтобы они прошли вакцинацию. Потому что если появится требование, чтобы нам не пришлось за 2 недели вакцинировать 7 тысяч сотрудников. Если не вакцинируются, сейчас, отстранения не будет. Это не предусмотрено никаким законом», — сказала чиновница.

Кроме того, по ее словам, в Киеве уже вакцинирована треть педагогов.

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