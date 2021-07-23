В Кривом Роге мужчина посадил маленького мальчика на цепь

Главное: Мужчина приковал семилетнего мальчика цепью к батарее. ЧП произошло в Кривом Роге.

Детали: В Кривом Роге произошло громкое ЧП. Тут 30-летний мужчина посадил на цепь и приковал к батарее семилетнего сына своей сожительницы.

Подробности поведала местная полиция.

Сообщается, что так он хотел перевоспитать ребенка, так как тот якобы сбегал из дома.

Правоохранители рассказали, что ребенок сам позвонил на линию 102 в пятницу, 23 июля.

Оказалось, что цепь надели малышу на ногу.

Его освободили приехавшие копы. Ребенка отправили в больницу.

Отмечается, что мужчина приковал мальчика цепью к батарее, а сам ушел на работу.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 УК Украины «незаконное лишение свободы или похищение человека». Мужчина может получить до пяти лет лишения свободы.

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