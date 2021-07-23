Румынский толкач «вторгся» в воды Украины

Главное: Судно из Румынии заплыло в воды Украины. Его задержали.

Детали: В украинских водах задержано судно из Румынии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что это сделали пограничники Измаильского отряда вместе со своими румынскими коллегами.

Был задержн толкач с баржами на реке Дунай.

Информируется: «Румынский толкач с двумя баржами, нарушивший государственную границу, обнаружили в четверг во время совместного патрулирования по реке Дунай».

Выяснилось следующее: «Ээкипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашли в Килийское устье, которое является внутренними водами Украины».

Пограничники говорят, что за нарушение государственной границы на двух членов команды судна, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины (ч.2 ст.204-1 КУоАП) решение по которым примет суд.

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