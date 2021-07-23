Украина закупит крупную партию инновационного препарата от коронавируса

Главное: Украина планирует купить 300 тысяч доз инновационного препарата от коронавируса. Сейчас этот препарат находится на третьем этапе клинических исследований.

Детали: Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, препарат сейчас находится на третьем этапе клинических исследований. Деньги за заказанную партию еще не вносились.

Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Ляшко не сказал название препарата, но ранее сообщалось, что об испытаниях таблеток от коронавируса сообщала компания Pfizer. Препарат может быть выпущен до конца года. Его эффективность при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания.

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