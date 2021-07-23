В несанкционированном спортлагере на Прикарпатье произошло массовое отравление детей

Главное: В спортивном лагере на Прикарпатье с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализировано 18 человек. 16 из них — дети до 16 лет.

Детали: На Прикарпатье в медицинские учреждения госпитализировали 18 человек, среди которых 16 детей. Они проживали в комплексе «Тайны Карпат» в селе Яблуница, где развернут спортивный лагерь, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждения с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит». У них зафиксирована общая слабость, температура тела 37-37,6 градусов, тошнота, боли в животе.

«По состоянию на 8:00 23 июля 2021 года всего госпитализировано 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В целом в комплекс «Тайны Карпат» прибыли 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые — 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Госпродпотребслужба выехала на территорию заведения и в ходе проверки нашла 62 нарушения.

В частности, отель «тайны Карпат» не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Кроме того, при заезде от детей не требовали медицинские справки.

«Однако в значительной степени есть вина и организаторов детского отдыха, которые не проверили, в каких условиях будут отдыхать дети», — отмечают в ведомстве.

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