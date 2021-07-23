В день открытия Олимпиады в Токио зафиксировано 19 новых случаев коронавируса

Главное: Несмотря на то, что некоторые соревнования Олимпийских Игр в Токио начались два дня назад, официальное открытие Игр состоится сегодня, 23 июля. В день открытия там зафиксировано 19 новых случаев коронавируса.

Детали: Сегодня, 23 июля, состоится официальное открытие 32-й летней Олимпиады, которая проходит в Токио. При этом некоторые соревнования начались двумя днями ранее.

В крупнейшем турнире, который продлится 17 дней, ожидается участие более 11 тысяч атлетов из 204 стран. Они будут бороться за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Отметим, что четыре вида спорта – каратэ, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг впервые включены в программу Олимпиады.

Тем временем в день открытия Олимпийских игр в Токио Организационный комитет заявил о 19 новых случаев коронавируса, зафиксированных за минувшие сутки. В частности, заражение обнаружили у троих резидентов Олимпийской деревни, сообщает Kyodo News.

По информации организаторов, положительный тест на COVID-19 получили трое спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни, трое иностранных журналистов, 10 членов олимпийских делегаций и трое работников по контракту.

Всего, по состоянию на 23 июля, 110 человек, которые относятся к Олимпиаде, заболели коронавирусом: 56 - жители Японии, а 54 - граждане других стран.

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