Китай отказался помогать ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса

Главное: Китай не будет помогать ВОЗ в изучении происхождения Covid-19. Китай выступает против политизации исследования.

Детали: Китай не собирается помогать Всемирной организации здравоохранения на втором этапе изучения происхождения коронавируса, потому что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил «неуважительные для науки формулировки» и «политизацию» темы. Так заявил на брифинге замдиректора Госкомздрава КНР Цзэн Исинь, пишет Reuters.

По версии ВОЗ, вирус мог сбежать из китайской лаборатории, ведущей медико-санитарной службы. Организация предложила второй этап исследований происхождения коронавируса в Китае, включая аудит лабораторий и рынков в городе Ухань, призывая власти к прозрачности. Но Китай с этим не согласился.

Цзэн Исинь отметил, что он был удивлен, когда впервые прочитал план ВОЗ, где допускается, что нарушение Китаем лабораторных протоколов привело к утечке вируса во время исследования.

«Мы надеемся, что ВОЗ серьезно рассмотрит соображения и предложения китайских экспертов и действительно отнесется к отслеживанию происхождения вируса COVID-19 как к научному вопросу и избавится от политического вмешательства», — сказал Цзэн.

По его словам, Китай выступает против политизации исследования. Отметим, что происхождение вируса остается спорным среди экспертов.

В тему: Республиканцы в Конгрессе США утверждают, что существуют доказательства происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане.