Известная социальная сеть пошла на кардинальную смену формата

Главное: Социальная сеть Clubhouse меняет формат. Тут отменяют систему приглашений.

Детали: Социальная сеть Clubhouse радикально меняет свой формат. В компании сообщили, что решили отказаться от системы приглашений от уже зарегистрированных пользователей.

Отныне зарегистрироваться тут может каждый желающий.

Отмечается следующее: «Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям».

Информируется: «Наша команда выросла с восьми до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с пятидесяти до пятисот тысяч».

Уточняется, что с момента запуска приложения на Android в мае к социальной сети уже присоединились десять миллионов человек.

В тему: Известная социальная сеть стала платежной системой.