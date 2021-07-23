Известная социальная сеть пошла на кардинальную смену формата

Главное: Социальная сеть Clubhouse меняет формат. Тут отменяют систему приглашений.
Детали: Социальная сеть Clubhouse радикально меняет свой формат. В компании сообщили, что решили отказаться от системы приглашений от уже зарегистрированных пользователей.
Отныне зарегистрироваться тут может каждый желающий.
Отмечается следующее: «Система приглашений была важной частью нашей ранней истории. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Все в этом мире должны иметь доступ к важным обсуждениям».
Информируется: «Наша команда выросла с восьми до 58 человек, количество ежедневно создаваемых комнат для бесед выросло с пятидесяти до пятисот тысяч».
Уточняется, что с момента запуска приложения на Android в мае к социальной сети уже присоединились десять миллионов человек.
В тему: Известная социальная сеть стала платежной системой.