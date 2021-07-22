Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ. Впервые в истории

Главное: Российская Федерация впервые в истории подала жалобу против Украины в ЕСПЧ. В списке претензий — десять пунктов.

Детали: Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву — десять пунктов:

— Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;

— «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;

— дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

— дискриминация российского бизнеса;

— гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци»;

— лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

— блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;

— нападения на дипломатические представительства России;

— крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».

— «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

В Генпрокуратуре отметили, что жалоба «Россия против Украины» — это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в европейский суд.



Согласно пресс-релизу ведомства, подача жалобы призвана «привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

В приложении к пресс-релизу Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям, перечисляя случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан — как украинцев, так и россиян.

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