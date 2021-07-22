В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса

Главное: По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, 40% пунктов вакцинации в стране не работают. Касается это, в первую очередь, региональных отделений.

Детали: Около 40% от общего числа пунктов вакцинации в Украине так и не начали свою работу. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам украинцы стали жаловаться, что не могут пройти вакцинацию из-за того, что им отказывают в препаратах или ближайшие пункты вакцинации просто закрыты.

По его словам, речь идет, как правило, о региональных пунтках.

«По состоянию на 20 июля 2021 в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области — 44 из 121, в Кировоградской области — 46 из 121, в Хмельницкой — 28 из 80, в Черкасской — 61 из 143, в Ровенской — 47 из 122, в Харьковской — 74 из 154, в Николаевской — 54 из 108, в Волынской — 43 из 87», — написал глава МОЗ.

По его словам, причин отказывать людям в прививке — нет. Он отметил, что на региональных и местных складах сейчас находится 3435103 доз антиковидних препаратов. Среди них — 961142 доз CoronaVac, «температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках».

Такая ситуация может спровоцировать новую волну заболевания, считает Ляшко.

Также, Ляшко обратился к региональным руководителям департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый пункт прививки и обеспечить их работу.

Украинцев министр попросил жаловаться.

«Если не работает ближайший пункт вакцинации, который указан в перечне list.covid19.gov.ua или отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, сообщайте об этом нам по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19», — написал министр.

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