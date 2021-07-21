Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2020

Главное: Флаг Украины на открытии Олимпиады-2020 понесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Решение принималось на общекомандных сборах национальной команды.
Детали: Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин понесут флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Такое решение было принято на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.
В НОК отметили, что впервые в истории проведения Олимпийских игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца — женщину и мужчину.
«Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства», — уточнили в комитете.
«Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию», — сказала Елена Костевич.
Богдан Никишин в свою очередь поблагодарил сборную за оказанное доверие и уважение.
«Положительно отношусь к том, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией», — добавил он.
Олимпийские игры 2020 стартуют в Токио 23 июля. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
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