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Новости > Названа столица летней Олимпиады-2032

Названа столица летней Олимпиады-2032

Александр Панько
21.07.21 15:34
426
Названа столица летней Олимпиады-2032

Главное: Летние Олимпийские игры в 2023 году примет австралийский город Брисбен. Соответствующее решение было принято на сессии МОК в Токио.

Детали: Австралийский город Брисбен примет Олимпийские игры в 2032 году. Об этом сообщает официальный Twitter МОК.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на голосовании на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

«Брисбен-2032 выбран городом, принимающим XXXV Олимпийские игры», — говорится в сообщении.

На проведение Олимпиады-2032 заявки подавали китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе.

В тему: У Олимпийских игр впервые в истории изменился девиз.

Тэги: Олимпийские игры, Австралия, Олимпиада, спорт, Брисбен, Олимпиада-2032

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