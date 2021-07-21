Названа столица летней Олимпиады-2032

Главное: Летние Олимпийские игры в 2023 году примет австралийский город Брисбен. Соответствующее решение было принято на сессии МОК в Токио.
Детали: Австралийский город Брисбен примет Олимпийские игры в 2032 году. Об этом сообщает официальный Twitter МОК.
Как отмечается, соответствующее решение было принято на голосовании на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.
«Брисбен-2032 выбран городом, принимающим XXXV Олимпийские игры», — говорится в сообщении.
На проведение Олимпиады-2032 заявки подавали китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.
Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе.
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